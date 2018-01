Google chega ao 10º aniversário e desafia Microsoft e Apple

Quando em 1998 Larry Page e Sergey Brin criaram um novo mecanismo de busca na internet e tentaram vendê-lo, ninguém quis comprar. Assim, decidiram criar sua própria firma e a chamaram de um nome inspirado em um termo matemático que se refere ao número 1 seguido de 100 zeros: Google. Veja também: Google 10 anos As janelas para a rede Google acaba com a busca da Microsoft pelo Yahoo Navegador do Google tem forte recepção, diz presidente Com lançamento do Chrome, Google sai em busca de parceiros Google investirá milhões para produzir energia geotérmica Google estuda formas de gerar receita com o Orkut O Google se transformou em uma empresa de mídia? Google Brasil assumirá o controle mundial do Orkut Dez anos depois, o Google é um gigante da tecnologia, onipresente na rede e, às vezes, fora dela. A empresa possui 20 mil empregados e um valor na bolsa de 150 milhões de dólares, muito próximo a gigantes do setor com décadas de história como a Microsoft e a Apple. Hoje sediada na cidade de Mountain View, no Vale do Silício, seus funcionários têm uma das melhores condições de trabalho de todo o setor, com comida e massagens gratuitas. Além disso, eles podem dedicar 20% do seu tempo de trabalho em projetos próprios. Alguns dos maiores produtos da empresa, como a rede social Orkut, saíram justamente desse tempo "livre". O Google processa dois terços de todas as buscas mundiais na internet, cerca de 40% da publicidade online e tem acesso a informações potencialmente confidenciais de cerca de 650 milhões de pessoas que usam diariamente seu serviço de busca e outros de seus produtos, como o YouTube, Google Maps e o Gmail. A companhia entrou em campos bem distantes de seu negócio tradicional como softwares baseados na rede. Na semana passada, ela anunciou o lançamento do Chrome, seu novo navegador de internet que concorre com o Internet Explorer, da Microsoft, e o Firefox, da Fundação Mozilla. Seu crescente controle do tráfego na internet e publicidade online preocupa alguns especialistas, que temem que o buscador esteja aumentando perigosamente seus tentáculos. "Estão reunindo pode demais", diz Jeff Chester, diretor do Centro pela Democracia Digital, uma renomada organização não governamental e centro de estudos sobre a internet. "É uma equação que não está equilibrada. Não se trata de um sistema desenhado apenas por uma entidade", diz Chester. Em contrapartida, ele acredita que o Google contribuiu para "democratizar o acesso à informação". Em um documento liberado para a imprensa sobre seu décimo aniversário, o buscador afirma sua hierarquia "é mínima" e que seguem como uma companhia despojada, em que cada indivíduo pode ter um grande impacto. Como o Google estará dentro de dez anos é difícil de dizer, mas vendo sua influência na internet na última década, praticamente tudo é possível. Alguns tentaram, como o site de internet Fark.com, que lançou em 2004 um concurso de Photoshop com o título "Google daqui a 15 anos". O ganhador do prêmio enviou imagens que simulavam uma página do Google com a pergunta "onde estão minhas malditas chaves" na caixa de busca. O resultado da procura era "em cima da geladeira, bem onde você deixou, imbecil".