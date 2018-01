Google Chrome chega fazendo barulho

Na semana passada, do dia para a noite, os boatos sobre um navegador do Google se concretizaram. E o Chrome chegou fazendo barulho, dando ao Internet Explorer e ao Firefox um novo – e incômodo – primo. Desde então, falou-se muito em diferenças de performance, concorrentes acusaram o Google de não apresentar nenhuma novidade e, segundo pesquisa da Predicta – consultoria especializada na análise da navegação dos internautas brasileiros –, o Chrome se tornou o terceiro navegador mais utilizado no Brasil, à frente do Opera e do Safari (da Apple). Tudo isso em apenas uma semana. Mas e agora? O que a chegada de mais um browser à rede mundial de computadores significa para os internautas dispostos a mudar a rotina e experimentá-lo? O Chrome estabelece novos parâmetros de desempenho. Ele consegue carregar páginas mais rapidamente e interpreta com agilidade aplicativos na internet. Isso significa que, a partir de agora, será possível criar programas mais pesados e complexos para rodarem diretamente no navegador. Não é surpresa que essa evolução venha do Google, cujos produtos funcionam a partir da web. As mudanças são significativas, mas, como os aplicativos atuais (ainda) não exigem muito dos browsers, não espere que sua vida online será virada do avesso – pelo menos não por enquanto. Por ora, o simples fato de uma empresa do porte do Google – que completa dez anos neste mês como um dos gigantes do mundo da tecnologia – ter entrado no mercado de navegadores já é uma boa notícia. É sinal de que a concorrência aumentou e que as outras companhias terão de apresentar soluções diferenciadas para garantir sua fatia de mercado. O cenário fica ainda mais rico no caso do Chrome porque, assim como o Firefox, possui código livre e é uma nova plataforma para desenvolvedores criarem modificações. CARA NOVA Após instalar o software (baixe em www.google.com/chrome), a primeira diferença que salta aos olhos é o layout. O Google aproveitou o conceito de abas criado pelo Firefox, com a diferença de que, no Chrome, elas ficam acima da barra de endereços e são independentes, graças à estrutura inovadora do programa. É possível, por exemplo, criar uma nova janela do browser a partir de uma aba. Os criadores do Chrome elaboraram um método em que todos os processos realizados pelo navegador são levados a cabo de forma independente. Nos navegadores da geração anterior, se uma aba travasse, ela poderia comprometer todo o funcionamento do browser, que precisaria ser fechado. No Chrome, o problema é resolvido separadamente, preservando as demais atividades. É possível, por exemplo, encerrar um vídeo do YouTube que travou durante o carregamento (leia mais na página ao lado). Outra ferramenta herdada do Firefox foi a barra de busca, usada para acessar a procura de sites como o Yahoo e o próprio Google. No Chrome, ela se uniu à barra de endereços para formar a chamada Omnibox (algo como "caixa onisciente"). Se o internauta digitar o endereço de um site, será direcionado a ele como em outros browsers. Mas, se escrever algum termo como "Link Estadão", o navegador automaticamente aciona o buscador. Todo sistema de procura experimentado pelo internauta fica gravado na memória do navegador e ganha um atalho na Omnibox para um segundo uso. Se você já buscou por algum vídeo no YouTube, por exemplo, e deseja repetir a procura, basta digitar "YouTube" na "Omnibox" e pressionar a tecla "Tab". Pronto, a barra vai buscar apenas no portal de vídeos. PÁGINA INICIAL Segundo Marcelo Quintella, gerente de produtos do Google Brasil, uma das principais características que guiam a navegação pelo Chrome é a "intuição". A interface foi desenhada para levar o usuário aonde ele deseja, em poucos cliques. Na tela inicial, o software mostra em nove quadros quais são os sites mais acessados pelo usuário. Basta clicar sobre um deles para ser redirecionado até o endereço. Nessa mesma página de abertura, dá para acessar as ferramentas de busca mais usadas (seja a do eBay ou da Wikipedia), os últimos endereços definidos como favoritos e as abas encerradas recentemente. PRIVACIDADE Quem quiser navegar sem deixar rastros no computador pode optar pela Janela Anônima. A ferramenta pode ser acessada pelo ícone da folha de papel, ao lado da Omnibox, e cria uma nova janela do navegador, de cor diferente e com o ícone de um sujeito com pinta de espião. Ao navegar por essa janela, o computador não gravará cookies nem informações no histórico. Vale lembrar, porém, que o site por onde você navega continua recebendo informações do PC. O que mais atrapalha no Chrome, a princípio, é sua crueza. Por ter sido lançado há menos de uma semana, não há extensões como as do Firefox e do Internet Explorer, e alguns detalhes fazem muita falta. Para assinar o RSS de uma página, por exemplo, é necessário levar o endereço do feed até o seu agregador na mão. Não há nenhum atalho que faça isso pelo usuário, mas a promessa é de que essa característica seja modificada em breve. "Nosso foco foi criar um browser rápido, estável e robusto. Mas, como o Chrome tem código livre, ele está aberto para que outros desenvolvedores criem suas próprias extensões e melhorias para o navegador" diz Quintella. Por enquanto, o Chrome só está disponível para Windows, mas o Google garante que as versões para Mac e Linux virão em breve.