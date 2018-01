Google colabora, mas crimes crescem Dois anos após o início das discussões sobre crimes no Orkut, a situação está melhor. Não que o número de atos ilegais, como pedofilia, tenha diminuído: a quantidade de denúncias recebidas pela ONG Safernet, que luta contra crimes de direitos humanos, aumentou 130% em um ano. Mas, depois de muitas críticas, o escritório do Google no Brasil está cooperando mais com as autoridades para auxiliar nas investigações. Segundo a procuradora do Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo Priscila Costa, a sucursal brasileira já acata ordens judiciais para a quebra de sigilo de suspeitos. "Eles mudaram a postura." Até o ano passado, porém, o MPF travava uma briga para obrigar o escritório da empresa no País a fornecer dados de suspeitos brasileiros. Enquanto o Google Brasil afirmava não ter acesso aos dados do Orkut, pois estariam nos EUA e deveriam ser pedidos à matriz, o MPF afirmava que, se uma companhia tem um escritório local, ele é o responsável legal pelos serviços prestados aqui. Em 2006, intimado a prestar esclarecimentos, o diretor do Google Brasil, Alexandre Hohagen, afirmou que o escritório no País era só para "ganhar dinheiro". Hoje ele culpa a falta de estrutura. "Até 2007 só havia quatro pessoas. Fazíamos reunião no chão. Agora mudou." A empresa afirma que já fechou acordos de cooperação com Ministérios Públicos espalhados pelo Brasil. Com o MPF de São Paulo, porém, nada foi acertado. Nenhuma das duas partes confirma o motivo: dizem ser sigiloso. Porém, conforme o Link apurou, o acordo ainda não saiu porque o Google estaria tentando manter a responsabilidade pelo site nas mãos da matriz na Califórnia, deixando-o fora do alcance da Justiça brasileira. Além de cooperação nas investigações, o acordo incluiria uma série de medidas preventivas, como a adoção de filtros para fotos e ações para proteger os menores de idade de conteúdos adultos. O Google teria concordado com o MPF em relação aos tópicos, mas, ao entregar o termo de cooperação para a assinatura, vários pontos discutidos estariam faltando. Enquanto isso, os crimes no site continuam a ocorrer. Segundo o presidente da Safernet, Thiago Tavares, são 300 denúncias por dia. A grande maioria de pedofilia. "Com a nova ferramenta que permite só aos amigos verem as fotos, surgem verdadeiros clubes de pedofilia. E as autoridades não conseguem acessar para apurar."R.M.