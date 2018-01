Google coloca vídeos do YouTube no Orkut Os usuários do site de relacionamentos Orkut, que pertence ao Google, agora podem incluir vídeos do YouTube e do Google Video em seu perfil, numa nova seção, chamada ?Meus Vídeos Favoritos?. O dono do perfil cadastra os links dos vídeos e quem visita a página consegue assisti-los no próprio Orkut. ?A idéia da integração surgiu de sugestões do internautas, que a equipe de desenvolvimento vai coletando?, explicou Carlos Eduardo Ximenes, diretor de Comunicação Corporativa do Google no Brasil. ?Como aconteceu com o Gmail e o Google Talk, um produto alavanca o outro.? O Orkut tem cerca de 40 milhões de usuários em todo o mundo. Cinqüenta e oito por cento se declaram brasileiros. O domínio do Brasil já foi maior, com mais de 80% dos perfis. A comunidade que mais cresce hoje é a indiana, com 13% do total de usuários. ?A tendência é que a quantidade de brasileiros e de indianos venha a se equilibrar, no futuro?, disse Ximenes. O Google também lançou outro serviço para o Orkut, integrando-o com o celular. Quem tem celular da Claro pode se cadastrar para receber e enviar scraps (recados) dos amigos pelo telefone móvel, no formato de mensagens de texto. ?Negociamos com outras operadoras?, disse o executivo. Custa R$ 0,10 para receber e R$ 0,31 para enviar os scraps, mais impostos. O usuário precisa se inscrever no Orkut e mandar a mensagem ?ativar? para o número 67588 (?Orkut? no teclado do telefone) par ao serviço começar a funcionar. O serviço é limitado a até 40 mensagens por mês. É possível configurar o recebimento de mensagens somente de amigos e também o horário.