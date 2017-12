Google começa a testar carro sem motorista para cidades

Depois de vários anos de testes em estradas, onde as condições de direção são mais previsíveis, o Google mudou no ano passado seu foco para a direção sem motorista em cidades, informou a companhia em seu blog oficial nesta segunda-feira.

O Google afirmou que vem guiando os carros ao longo de milhares de milhas nas ruas de Mountain View, na Califórnia, uma pequena comunidade a sul de San Francisco onde fica a sede da companhia.

Os carros sem motorista contam com câmeras de vídeo, radares, lasers e uma base de dados com informações coletadas de veículos conduzidos manualmente para ajudar a navegação, segundo a empresa.

"Uma milha percorrida na cidade é muito mais complexa que uma milha em uma estrada, com centenas de objetos diferentes se movendo de acordo com diferentes regras em uma pequena área", escreveu o diretor do projeto de carros sem motorista do Google no blog da empresa, Chris Urmson.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Aperfeiçoamos nosso software para que ele possa detectar centenas de objetos distintos simultaneamente --pedestres, ônibus, um sinal de 'pare' segurado por um guarda ou um ciclista fazendo gestos que indicam uma possível virada", acrescentou Urmson.

O Google é uma das várias companhias que estão testando a tecnologia de carros sem motorista. As montadoras Nissan, Volkswagen, Audi e Toyota são algumas delas. A Nissan e a controladora da Daimler, Mercedes-Benz, afirmaram que pretendem começar a vender carros sem motoristas até 2020.

(Por Alexei Oreskovic)