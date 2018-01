Google compra a JotSpot O Google anunciou nesta terça a compra da JotSpot, empresa que desenvolve ferramentas conhecidas como ´wiki´, que permitem aos usuários da internet modificar o conteúdo de alguns sites. A enciclopédia online Wikipedia é o maior exemplo de uso da ferramenta. A JotSpot também desenvolveu uma série de serviços, como planilhas de cálculo e editores de texto oferecidos pela internet. A compra, portanto, pode ajudar o Google em sua disputa para roubar usuários do pacote de aplicativos Office, da Microsoft. O valor da compra não foi revelado, mas o negócio mostra mais uma vez a agressividade do Google na internet. A empresa comprou nos últimos dois anos cerca de 20 empresas, a maior parte delas tão pequena que a aquisição passou praticamente despercebida. Pelo menos quatro dessas empresas são especializadas em programas para usuários de telefone celular, o que mostra um dos caminhos que a companhia pretende seguir no futuro. Apetite O site de compartilhamento de vídeos YouTube, comprado em outubro por US$ 1,65 bilhão, foi a mais cara e mais rumorosa aquisição do Google. Com a compra, o Google garantiu uma posição privilegiada no mercado nascente de anúncios de vídeo pela internet, onde ele tinha uma participação pequena comparada ao Yahoo e a novos concorrentes. Antes, o Google já tinha anunciado a compra do Upstartle, o fabricante do programa de processamento de texto Writely. Depois, o Google juntou o Writely com uma planilha online desenvolvida internamente. Com essa estratégia de aquisições, a empresa presidida por Eric Schmidt está conseguindo convencer os investidores que irá manter seu ritmo de crescimento. Hoje, o valor de mercado da empresa está por volta de US$ 145 bilhões. Suas ações estão cotadas a US$ 473, mas segundo analistas financeiros podem ultrapassar a barreira de US$ 600. Parte dessa confiança vem da estratégia de expansão em seu negócio tradicional e na diversificação de fontes de receita. Seu negócio principal é a publicidade online, que vai gerar US$ 16 bilhões em 2006. Os analistas acreditam que a participação do Google deve crescer neste mercado, mas que a empresa também deve se expandir em operações de comércio eletrônico, que deve movimentar mais de US$ 105 bilhões nos Estados Unidos em 2006. Jotspot O anúncio da compra da JotSpot ocorreu na terça-feira por meio de duas postagens nos periódicos na web do Google e da JotSpot Inc., mas os termos da compra não foram divulgados. O diretor-presidente da JotSpot, Joe Kraus, disse que a empresa será capaz de penetrar na grande base de usuários da líder de busca na internet e nos robustos centros de dados capazes de comportarem qualquer crescimento. ´Nossa intenção sempre foi tirar os wikis do território dos nerds e levá-los para o maior público possível´, disse Kraus numa entrevista. ´Não existe público maior a ser alcançado do que aquele que você consegue atingir por meio do Google´. As ferramentas wiki, popularizadas pela enciclopédia online Wikipedia, permitem que os usuários criem, modifiquem e até mesmo apaguem informações nas quais outras pessoas de um grupo trabalharam. Em julho, a JotSpot lançou uma nova versão para fazer páginas compartilhadas semelhantes a planilhas, álbuns de fotografias e outros softwares que as pessoas já usam. No passado, as ferramentas wiki geralmente imitavam páginas básicas da web ou documentos em processamento de texto - fotografias, por exemplo, podiam aparecer numa lista de anexos sem layouts em miniatura da página a ser impressa que antecipam a imagem antes de se fazer o download. Kraus disse que o Google comungou do sonho de sua empresa de ajudar grupos a compartilharem informações e trabalharem juntos online. As empresas mantiveram conversações durante os últimos nove meses e ´um completava o pensamento do outro´, disse ele.