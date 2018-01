Google compra companhia sueca de videoconferências O Google comprou a empresa de software para videoconferências Marratech, segundo indicou em seu blog corporativo, sinal de que o gigante de internet poderia acrescentar as videoconferências a sua ampla gama de ferramentas. A empresa de buscas qualificou a aquisição da Marratech, uma pequena companhia com sede em Estocolmo (Suécia), de "colaboração espontânea". A empresa de Mountain View, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, assinalou que o pessoal da empresa continuará na Suécia, mas não deu detalhes financeiros do acordo. O software da Marratech, que não está baseado na web mas no disco rígido do computador, é uma tecnologia que inclui vídeo, mensagem instantânea, telefonia pela internet e uma ferramenta para compartilhar documentos, apresentações ou gráficos. O Google já oferece numerosos serviços para colaborações, como GoogleTalk, para mensagens instantâneas, ou o editor de textos e bases de dados Google Docs and Spreadsheets. Segundo disse na semana passada seu presidente-executivo, Eric Schmidt, a empresa planeja incorporar em breve um software para apresentações ao estilo do Power Point, se aproximando cada vez mais de sua rival Microsoft.