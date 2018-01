Google compra criadora de editor de textos online Quando o site de buscas Google anunciou a compra da Upstartle, parecia apenas mais uma das dezenas de empresas que o gigante de buscas costuma anunciar. Exceto pelo fato de que a Upstartle é a criadora da ferramenta Writely, um editor de textos online, o que poderia abrir caminho para a empresa atacar diretamente uma das principais fontes de receita da Microsoft: aplicativos de automação de escritório como o pacote Office. O aplicativo, um processador de textos online, foi lançado em agosto passado numa versão beta, e podia ser usado gratuitamente. A ferramenta permitia abrir e editar remotamente documentos do Word, OpenOffice, e arquivos no formato RTF, HTML ou TXT. Quem quisesse, podia simplesmente carregar o aplicativo em um programa navegador como o Internet Explorer e criar do zero seus documentos, podendo salvá-los depois, localmente, em PCs. Embora não suportasse acentuações (o foco da Upstartle era o mercado norte-americano), o aplicativo trazia recursos como verificação ortográfica e recursos limitados de edição. Os interessados em usar a ferramenta podem inscrever seus endereços de e-mail em uma lista de espera que os avisará quando o serviço estiver disponível novamente.