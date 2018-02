Google compra desenvolvedora de robôs militares

A maior empresa de buscas na Internet do mundo comprou a Boston Dynamics, companhia privada mais conhecida por construir robôs que parecem saídos de um filme de ficção científica e que são co-desenvolvidos ou financiados pelo exército dos EUA.

A compra é a mais recente da divisão de robótica do Google comandada por Andy Rubin, que já comprou meia dúzia de outras empresas de robótica.

O Google não quis comentar e a Boston Dynamics não retornou os pedidos de comentário. Uma pessoa próxima do assunto confirmou o negócio, que foi reportado primeiro pelo New York Times no sábado, e disse que o Google vai honrar os contratos militares da Boston Dynamics.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Sediada em Waltham, Massachusetts, a Boston Dynamics foi fundada em 1992 a partir de uma cisão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

(Por Alexei Oreskovic)