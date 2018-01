Google compra distribuidora de conteúdo RSS Feedburner

O Google confirmou na sexta-feira que está comprando a Feedburner, empresa de distribuição e publicação de conteúdo online. Os termos do acordo não foram revelados. Recentes relatos de blogs colocaram o preço do potencial acordo em cerca de US$ 100 milhões, mas a informação não foi confirmada. A Feedburner, de Chicago, é pioneira no mercado de tecnologia de publicação de informações para outros sites, usando uma tecnologia conhecida como Really Simple Syndication (RSS). Seus clientes incluem o Wall Street Journal, a BBC e a Amazon.com. Filtragem online Canais RSS são uma forma comum de distribuição de conteúdo noticioso. As editorias do estadão.com.br e os blogs do portal oferecem canais RSS pelos quais o leitor pode acompanhar o que é noticiado praticamente em tempo real em relação à publicação nestes canais. Além disso, os canais RSS também atuam como uma importante ferramenta de filtragem de conteúdo, permitindo que o leitor diga que temas ele quer acompanhar. Para saber mais sobre os canais RSS, não perca a matéria especial desta semana no caderno Link sobre o tema (veja links acima).