Google compra empresa de anúncios on-line por US$ 3,1 bi O Google anunciou nesta sexta-feira, 13, que chegou a um acordo para comprar a companhia de anúncios on-line DoubleClick por US$ 3,1 bilhões, após várias semanas de negociações. Com a aquisição, sobre a qual meios de comunicação especializados já falavam há alguns dias, o Google terá acesso ao software de publicidade da DoubleClick e, sobretudo, a sua grande base de agências de publicidade e anunciantes on-line. O acordo, o maior na história do Google, desfere um golpe contra a Microsoft, que tentava comprar a DoubleClick. O Google, que obtém a maior parte de sua receita através dos anúncios relacionados aos termos das buscas feitas em seu site, tenta há meses expandir seu império no setor da publicidade digital. Fundada em 1996 e com sede em Nova York, a DoubleClick é a responsável pelos anúncios veiculados em sites como o MySpace e o do jornal The Wall Street Journal. A companhia também ajuda as agências de publicidade e aos anunciantes a medir a efetividade de seus reclames.