Google compra empresa de microblogs rival do Twitter

O Google, líder mundial de ferramentas de buscas na internet, anunciou nesta semana a compra da empresa finlandesa Jaiku, que produz aplicativos de microblogs e concorre diretamente com o Twitter. Veja também: Link - Microblogs, a nova mania da web O site oferece suporte para posts por celular e serve para as pessoas publicarem informações como "onde estão" e "o que estão fazendo" em cada momento. Não foram divulgados detalhes da transação. O Google acredita que a tecnologia do Jaiku possa criar novos meios de relacionamento com celulares, de acordo com uma mensagem no blog da companhia escrita por Tony Hsieh, gerente de produtos da companhia. Ainda não há confirmação oficial, mas rumores dão conta de que o Google trabalha em uma nova plataforma para seus produtos: o celular, batizado pela imprensa de GPhone. A idéia é fazer as pessoas acessarem seus serviços mesmo quando estiverem longe de seus PCs. Fundado no ano passado em Helsinque, o Jaiku se especializou em softwares para telefones celulares que facilitam o compartilhamento de informações. O conceito, conhecido por "microblog", ficou famoso por causa do Twitter, empresa sediada em São Francisco.