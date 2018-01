Google compra empresa de software 3D Em mais uma de suas aquisições, o site de buscas Google acaba de comprar a @LastSoftware, desenvolvedora do SketchUp, um software de edição tridimensional de imagens. O software, que promete uma forma fácil de edição de modelos tridimensionais, tem uma versão de avaliação que pode ser baixada gratuitamente a partir do site da empresa. A companhia divulgou, em um comunicado, que manterá as linhas atuais de produtos de design 3D por enquanto. Os contatos entre a empresa e executivos do Google começaram quando a companhia começou a desenvolver um plugin que permitiria a construção de objetos tridimensionais para o Google Earth. Por enquanto é mera especulação pensar se a empresa pretende fornecer ferramentas para construir versões 3D de edifícios ou outros objetos. Os valores da transação não foram divulgados.