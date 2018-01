Google compra empresa que coloca anúncios em games A briga pelo espaço publicitário é cada vez mais acirrada dentro do mundo virtual de jogos online como World of Warcraft, Second Life e mesmo nos games offline de consoles e Pcs. Prova disso é que a Microsoft já entrou nesta área ao adquirir o controle da Massive no ano passado, uma empresa que tem sistemas capazes de embutir anúncios no ambiente 3D de games multiplayer, em títulos como Need for Speed ou Battlefield. Agora é a vez da gigante de buscas Google, que comprou a Adscape Media, que faz essencialmente a mesma coisa pela internet, segundo informou a edição desta segunda-feira, 19, do Wall Street Journal. Os termos financeiros do acordo, contudo, não foram divulgados. Mas não é por acaso que a companhia está expandindo seus tentáculos para estas mídias. Segundo a consultoria DFC Intelligence, o crescimento no número de usuários fará com que os anúncios embutidos em games gerem receitas mundiais da ordem de US$ 400 milhões/ano em 2009.