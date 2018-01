Google compra GrandCentral, serviço de telefonia via Web

O Google adquiriu a GrandCentral Communications, uma empresa iniciante que permite que usuários administrem seus telefones e caixas de correio de voz pela internet, como se elas fossem uma conta única, anunciou a empresa na segunda-feira. Os termos financeiros da transação não forem revelados. A GrandCentral é uma das dezenas de empresas inovadoras que estão aproveitando softwares baseados na Web para permitir que consumidores e empresas realizem telefonemas online enquanto continuam a trabalhar com telefones convencionais. A empresa foi fundada no final de 2005 por Craig Walker e Vincent Paquet, que foram colegas na Dialpad Communications, uma das pioneiras na telefonia via Internet. O maior rival do Google, o Yahoo, adquiriu a Dialpad em junho de 2005. "Você tem um número único que conduz a todas as suas linhas telefônicas, o que permite que cada pessoa tenha um número de telefone permanente, para o resto da vida", afirmaram Walker e Paquet em um comunicado divulgado no site da empresa sobre a transação. A Skype, subsidiária do eBay, uma das pioneiras no mercado de telefonia via Internet, já tem mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo para seus serviços gratuitos ou de baixo custo. Nomes mais novos nesse segmento incluem empresas financiadas por companhias de capital de risco, a exemplo da Jajah, Jangl, Jaxtr e Rebtel, as quais obtiveram milhões de usuários no ano passado. A idéia que resultou na GrandCentral resultou da frustração de Walker ao chegar de viagem em um aeroporto local e descobrir que tinha de verificar três caixas diferentes de mensagens de voz: uma para seu celular, uma em seu escritório e uma em seu Blackberry. "Você tem múltiplos telefones (ou seja, o de casa, do trabalho, celular), e recebe um número único que pode programar para conduzir a todos, alguns ou nenhum de seus telefones", afirmou Wesley Chan, gerente de produto do Google, em uma mensagem publicada no blog da empresa. "Dessa maneira, seu número de telefone está vinculado a você e não à sua localização ou emprego", afirmou.