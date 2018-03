Google compra serviço de transmissão de música Songza

O Google anunciou nesta terça-feira que iria explorar maneiras de incorporar aspectos do Songza em seu serviço de transmissão de música existente ao longo dos próximos meses. Por agora, o serviço Songza, que existe há quatro anos e que cria listas de músicas "especialistas em curadoria" destinadas a combinar atividades e gostos dos usuários, permanecerá inalterado para os usuários existentes.

O Google não forneceu os termos financeiros do negócio, embora uma reportagem do New York Post, no início deste mês, citando fontes anônimas, tenha dito que o Google se ofereceu para comprar a empresa por 15 milhões de dólares.

O negócio ocorre um mês após a Apple ter adquirido o Beats por 3 bilhões de dólares.

O Google não disse quantos funcionários o Songza tinha, mas disse que a empresa vai continuar a operar a partir de sua base em Nova York.

(Reportagem de Alexei Oreskovic)