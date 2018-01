Google comprará empresa de segurança por US$ 625 milhões A gigante de buscas Google pode comprar a Postini, uma empresa especializada em segurança digital aplicada a sistemas de comunicação por e-mail e que submete estes sistemas a regras de conformidade com normas de auditoria. A transação estimada em US$ 625 milhões foi anunciada pela Google nesta segunda-feira, dia 9, e só deve ser concluída no final do terceiro trimestre. A Postini provê serviços de segurança sobre demanda para mais de 35 mil clientes em todo o mundo. Para a Google, a aquisição reforçaria o leque de serviços disponibilizados para usuários finais e empresas, incluindo aí o reforço aos sistemas de e-mail gratuito da empresa como o Gmail e o Google Apps, pelo qual empresas podem disponibilizar serviços de correio eletrônico para seus funcionários a partir da infra-estrutura da Google.