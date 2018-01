Google cria enciclopédia com ranking de reputações

A enciclopédia online e colaborativa Wikipedia sempre sofreu por algo inerente à sua existência: se qualquer um pode criar e alterar verbetes, em tese, não é confiável. Na semana passada, o Google abriu um novo caminho na discussão sobre a credibilidade das informações na internet. O Knol (knol.google.com) foi chamado de "Wikipedia do Google", mas não é exatamente isso. Com um post no blog da empresa, o gerente de produtos, Cedric Dupont, anunciou que estava no ar o site para "as pessoas escreverem sobre o que sabem". Na prática, é a Wikipedia pessoal de cada um. O usuário – ou um grupo de – cria um espaço para falar sobre assuntos que domina e torna as informações públicas na internet. É possível permitir que leitores editem o material, num processo colaborativo infinito. Dito assim rapidamente parece que cairá no mesmo "problema" da Wikipedia, segundo os críticos da enciclopédia. Se quiser, qualquer um pode escrever besteiras, copiar e colar conteúdos sem credibilidade e tentar qualquer outro golpe contra a ferramenta. Aí entra a lógica nova do Google baseada na autoria, na assinatura de cada artigo. Os knols (nome dado à página de cada um) passarão por um filtro natural e dinâmico dos próprios usuários. Quanto mais relevantes forem (e portanto quanto mais aparecerem nas buscas), mais gente pode julgar o conteúdo – e descartar naturalmente quem faz mau uso do Knol. Há inclusive um campo para atribuir uma a cinco estrelas a cada verbete e cada autor. É a mesma filosofia adotada por sistemas baseados em reputação, muito comuns em sites de compras, como o eBay ou, no Brasil, o Mercado Livre. Quem compra de determinado vendedor dá um nota e faz comentários sobre ele. Milhões de pessoas fazendo isso juntas criam um ranking natural de pessoas confiáveis ou não. Outra novidade do Knol é a possibilidade de cada autor de verbetes colocar anúncios do Google AdSense na página pessoal e gerar dinheiro escrevendo para o site. Quanto mais cofiável for o autor, mais gente vai atrair para seus verbetes e mais cliques vai ganhar em links patrocinados. Parece eficiente, inclusive dentro da lógica do Google – ter em seus servidores todo o conhecimento humano. Isso é tão promissor quanto perigoso.