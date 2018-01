Google cria versão de site para deficientes visuais O portal de buscas Google divulgou uma versão de sua ferramenta desenhada para facilitar a vida de deficientes visuais. O software, que interage com aplicações de reconhecimento de texto, está disponível em inglês e privilegia os resultados das buscas de acordo com a simplicidade dos sites. A ferramenta, chamada de Accessible Search (Busca Acessível, no inglês) promove quase uma filtragem inversa nos resultados de uma procura. Se a busca por um determinado tipo de informação privilegiaria páginas mais completas, com conteúdo de texto, imagens, animações e gráficos, a procura para deficientes visuais procura páginas mais leves, portanto mais amigáveis para aplicativos que transformam texto em áudio.