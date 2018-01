Google dá mais um passo para a biblioteca digital O Google, maior site de buscas pela internet do mundo, anunciou ontem ter fechado um acordo para que os livros da biblioteca da Universidade da Califórnia fiquem acessíveis pela internet. O acordo reforça o projeto Google Book Search, uma controvertida tentativa do Google de digitalizar todos os livros do mundo e colocá-los na rede. A Universidade da Califórnia tem mais de 100 livrarias espalhadas por suas dez unidades. A própria instituição classifica sua coleção de livros acadêmicos e de pesquisa como a maior do mundo. "Isto significa ainda mais acesso aos grandes trabalhos de áreas como história e cultura", informou a direção do Google, em comunicado. O acesso a livros com direitos registrados ficará limitado ao título, ao autor e a umas poucas linhas de texto, vinculadas à busca e de onde o produto poderá ser comprado ou tomado emprestado, explicou o Google. Entre outras instituições que já fecharam parcerias com o site de buscas estão as universidades de Harvard e Stanford e a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O projeto Google Book Search causa enorme polêmica desde que foi anunciado. Editoras e escritores temem as perdas com direitos autorais e relutam em ceder suas obras. O Google argumenta que, pelo contrário, o projeto vai ajudar a vender mais livros, já que mostra apenas cinco páginas por busca: a mais relevantes, as duas anteriores e as duas posteriores. Nos EUA, o projeto foi combinado com serviços que mostram as livrarias mais próximas do internauta.