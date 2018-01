Google dará US$ 10 mi para melhores aplicativos de celular

O Google está oferecendo um prêmio de US$ 10 milhões para pessoas que desenvolverem os melhores softwares para o sistema operacional de celulares Android, que a empresa deve lançar no meio de 2008 como fruto da Open Handset Alliance. A companhia trabalha, em parceria com fabricantes de celulares, num celular livre e de código aberto com a finalidade de facilitar a navegação na web em dispositivos móveis. Também dará mais oportunidades ao Google de vender links patrocinados e serviços. O sistema operacional será baseado em códigos computacionais livres, que podem ser distribuídos sem limite entre programadores. Assim, o Google espera encorajar desenvolvedores a criar novos softwares e melhorias e atrair consumidores para o smartphone. Como fase de desenvolvimento do Android, um grupo de juízes selecionará 50 vencedores entre os projetos entregues de 2 de janeiro a 3 de março de 2008. Os campeões receberão US$ 25 mil cada e concorrerão ao prêmio de US$ 100 mil aos dez melhores. O Google não especificou como os softwares serão julgados. A empresa disse apenas que os programas vencedores "darão aos consumidores as mais convincentes experiências".