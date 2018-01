Google desiste de serviço de vídeos e fica só com YouTube

O Google está cancelando seu serviço premium de vídeos e impedindo quem comprou ou alugou conteúdo de ver seus filmes no futuro. Em um e-mail enviado a clientes, a gigante da Web disse que o dinheiro gasto no serviço não será devolvido. No lugar, a empresa está oferecendo aos consumidores crédito fixo no seu sistema de pagamentos online, Google Checkout. O anúncio foi dado nove meses depois de o Google comprar por US$ 1,65 bilhão o YouTube, que também vende parte dos vídeos. O Google iniciou a comercialização de conteúdo pelo Google Vídeos em janeiro de 2006, oferecendo programas como Survivor, CSI e Jornada nas Estrelas por US$ 1,99. Um dos fundadores da empresa, Larry Page, lançou oficialmente o Google ao mundo dos vídeos durante a Consumer Electronics Show, em Las Vegas. Mas o sucesso do YouTube tornou a Google Vídeo completamente irrelevante. O Google disse que usuários terão crédito de US$ 5 no Google Checkout por um prazo de 60 dias.