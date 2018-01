Google deve competir em leilão por rede celular nos EUA

O Google pensa em fazer uma oferta sozinho para comprar valiosas freqüências de comunicação e lançar uma rede sem fio nos Estados Unidos, já que se aproxima o fim do prazo para declaração dos planos de participação no leilão, disseram fontes próximas da empresa. Uma das fontes disse que até sexta-feira, 16, o Google ainda não havia tomado uma decisão sobre fazer uma oferta própria ou com a ajuda de parceiros para o leilão de freqüências na faixa dos 700 megahertz, que deve começar em 24 de janeiro. Apresentar um lance colocaria o Google em disputa com grandes operadoras de telefonia móvel como AT&T e Verizon Wireless, controlada por Verizon Communications e Vodafone Group. Se isso acontecer não haverá impedimento para futuras parcerias caso o Google consiga adquirir as freqüências necessárias para criar uma rede, disse a fonte. Executivos do Google discutiram o leilão na semana passada com funcionários da Federal Communications Commission (FCC), órgão regulador do setor nos EUA, entre os quais o presidente da comissão, Kevin Martin, de acordo com fontes informadas sobre a reunião. Nas negociações, executivos do líder entre os serviços de busca na web causaram a impressão de que "estavam lentamente se inclinando" a um lance próprio, segundo uma fonte. Outro observador declarou que "é bastante possível" que parceiros sejam incluídos no negócios posteriormente, caso o Google vença. A empresa já conversou com diversos possíveis parceiros, e não apenas com operadoras de telefonia móvel. "O Google está fazendo todos os preparativos necessários para participar do leilão", antes que se esgote o prazo de inscrição, em 3 de dezembro, afirmou um porta-voz da empresa. "Da perspectiva da empresa, o fator dominante é como fomentar uma maior abertura nas redes. Esse é certamente o fator que conduz o nosso pensamento quanto a apresentar lances por freqüências", acrescentou. As freqüências da faixa de 700 megahertz, que serão abandonadas pelas redes de TV quando elas se converterem dos sinais analógicos aos digitais, em 2009, têm grande alcance e são capazes de penetrar paredes espessas. O leilão é visto como última chance para que novos concorrentes ingressem no mercado de comunicação sem fio.