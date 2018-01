Google deve lançar software para celulares em 2008

A líder do ramo de buscas na internet Google prepara para o meio de 2008 o lançamento de um software avançado para fabricantes de celulares usarem em seus aparelhos. A informação foi publicada nesta terça-feira, 30, no Wall Street Journal, tendo como fonte pessoas familiares ao projeto. O anúncio oficial deve ser feito nas próximas duas semanas, disse o jornal. Ninguém do Google foi encontrado para comentar nesta terça-feira a reportagem. O Google tem se movimentado desde o ano passado para estender suas fontes de receita para além dos links patrocinados em sistemas de busca. A empresa se arrisca em uma variedade de novos mercados, incluindo, compartilhamento de vídeos, televisão, rádio e publicidade impressa. O Google também se aventura pelo ramo de desenvolvimento de softwares, tradicionalmente dominado pela Microsoft. De acordo com o Wall Street Journal, os celulares "Google-powered" poderão acessar diversos dos aplicativos da empresa, como Google Maps, YouTube e Gmail. A inovação do plano, segundo o jornal, é a vontade de tornar o software aberto, sem direitos autorais - quando usuários poderiam colaborar com novas ferramentas.