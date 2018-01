Google disponibiliza livros clássicos para download gratuito Arquivos poderão ser baixados em formato PDF, além de terem seu conteúdo indexado para facilitar buscas Como parte de seu projeto de digitalização de livros, o Google passará a oferecer aos usuários a possibilidade de baixar livros clássicos gratuitamente. Os arquivos, disponíveis no formato PDF, incluem títulos de autores como Dante Alighieri e outros livros que não estão mais sujeitos às leis de direito autoral. A novidade é uma evolução do sistema, já que os arquivos podem ser impressos, copiados e transportados livremente (até então só era possível consultá-los na tela do computador). Todo o conteúdo dos livros disponíveis para consulta pode ser consultado com a ferramenta de busca do site, que está fechando acordo com editoras de livros e universidades nos EUA e em outros países para a digitalização de acervos, iniciativa que inclui grupos editoriais e bibliotecas brasileiras. No caso dos livros disponibilizados pelo Google, há uma marca d´água em cada página nos arquivos PDF onde se lê, em inglês, a frase "digitalizado pelo Google." Versão brasileira Na semana passada, a Google anunciou o lançamento da versão em português de sua ferramenta de busca em livros, chamada de Google Pesquisa de Livros, que está em fase de desenvolvimento (beta) e que permite pesquisar textos de livros brasileiros com base em palavras chave. O download gratuitos de livros que não estão no mercado, no entanto, não é exclusividade do Google. Outros sites que promovem formatos eletrônicos como o brasileiro Ebook Cult trazem arquivos de clássicos para download, além de links para outros sites que promovem livros em formato eletrônico.