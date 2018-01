Google diz que acataria pedido de dados do Orkut nos EUA A Google Inc. está inclinada a atender à requisição de dados de usuários do Orkut acusados de pedofilia, racismo e homofobia se o pedido da Justiça brasileira for "razoável" e endereçado à matriz da empresa nos Estados Unidos. A informação, sugerida por um comunicado divulgado pela empresa na sexta-feira, foi confirmada nesta terça-feira por uma porta-voz da Google. A BBC Brasil apurou que a Google Inc. não vê, em tese, problemas no conteúdo do pedido da Justiça brasileira. E, resolvida a questão formal, ele deve ser atendido. "Nós fornecemos e iremos fornecer às autoridades brasileiras informações sobre usuários que abusam do serviço do Orkut, se o pedido for razoável e seguir um processo jurídico apropriado", disse a empresa por meio do comunicado. "Na verdade, já apresentamos dados respondendo a muitas determinações da Justiça." De acordo com a porta-voz, isso já aconteceu em mais de 20 casos nos últimos três meses, quando, após receber pedidos da Justiça brasileira, a Google Inc. forneceu informações sobre usuários em casos que incluem acusações de pornografia infantil. Cooperação A empresa americana armazenou informações sobre usuários em outros 70 processos separados. Nesses casos, apesar de não haver liminar, como nos casos que estão sendo investigados, a empresa considerou que as informações poderiam ser úteis no futuro. "Sempre foi nossa intenção cooperar o quanto for possível com a investigação e o julgamento de crimes, ao mesmo tempo em que tomamos o cuidado de equilibrar os interesses dos nossos usuários com as exigências das autoridades", acrescentou a porta-voz. "O que eles estão pedindo não são bilhões de páginas", disse ao jornal Washington Post do último sábado Nicole Wong, do departamento jurídico da Google Inc., ao comparar o pedido da Justiça brasileira com um pedido do Departamento de Justiça americano. Segundo Wong, o pedido da Justiça brasileira é "discreto" quando comparado ao feito pelo Departamento de Justiça. Cerca de 75% dos 17 milhões de usuários do Orkut são brasileiros.