Google diz que fraude em anúncios online é mínima O Google revelou na quarta-feira, 28 de fevereiro, dados que indicam que, embora o sistema de publicidade com pagamentos vinculados ao número de visitantes continue sofrendo ataques regulares de trapaceiros, praticamente todos os truques em uso são detectados automaticamente, o que serve para rebater acusações de críticos que afirmam que a publicidade online é um imã para fraudes. A fraude publicitária pode ocorrer quando os responsáveis por um site tentam fazer o sistema de publicidade do Google computar como visitadas páginas a que internautas nunca tiveram acesso, ou quando concorrentes dessas páginas usam programas automatizados que criam falsas visitas, elevando o custo das propagandas para os anunciantes alvo do ataque. As visitas inválidas também acontecem regularmente quando os consumidores clicam sobre um anúncio e depois instantaneamente clicam no botão de retorno do programa de navegação. O Google afirma desconsiderar essas ocorrências. Financeiramente, isso quer dizer que os computadores do Google rejeitam automaticamente cerca de 10% do total potencial de visitas que poderiam ser computadas como publicidade. Tendo em vista o nível atual de faturamento do grupo, isso significa que as visitas consideradas inválidas custam cerca de US$ 100 milhões ao ano em receita à companhia, disse o executivo responsável pela área. Shuman Ghosemajumder, gerente de produtos do Google para assuntos de confiança e segurança, declarou em entrevista que por volta de 10% da atividade de pagamento por clique em média são inválidas, e em alguns casos fraudulenta. Apesar disso, o executivo informou que os computadores da empresa detectam praticamente todos esses problemas, o que significa que os anunciantes não pagam por essas ocorrências. A porcentagem de visitas inválidas efetivamente identificada pelos clientes do Google é de 0,02 por cento do total de visitas, disse ele. Os internautas clicam bilhões de vezes por mês em anúncios de formato texto e outros formatos veiculados no Google.com e em sites afiliados. "No ano passado, muita desinformação a respeito dessas questões terminou se espalhando pelo mercado", afirmou Ghosemajumder. As críticas ao núcleo do sistema de geração de receitas do Google atingiram um pico no ano passado, quando vários grupos da indústria e especialistas publicaram estatísticas mostrando taxas de fraude de dois dígitos, com alguns números beirando os 30% ou mais de todos os cliques registrados por anúncios. Acordo em processo O Google, que afirma que mantém como secretas partes de seu sistema de busca para impedir manipulação, respondeu às críticas lançando uma campanha contra sites que violaram as regras do programa de publicidade e redobrou esforços para educar os anunciantes sobre sua tecnologia. A empresa também fechou acordo em um processo coletivo aberto nos Estados Unidos em março passado e que acusava a companhia e outros serviços de anúncios na web de não policiarem seus sistemas contra fraudes. O Google concordou pagar até US$ 90 milhões como reparação potencial de danos. "O maior desafio que o Google enfrenta é realmente conseguir restaurar a confiança", disse Kevin Lee, veterano da indústria publicitária. "O Google foi um pouco negligente no início. Eles admitiram isso ao optarem por um acordo para encerrar o processo, em vez de lutarem contra ele." Lee é co-fundador e presidente da Did-it.com, uma agência de marketing em buscas que ajuda anunciantes como Cingular e Register.com. A Cingular investe por ano cerca de US$ 200 milhões em anúncios vinculados a pesquisas de internauta. "Quem presta atenção às campanhas de publicidade há algum tempo já tinha a maior parte dessas informações", disse Lee. "Eles (Google) estão ficando mais transparentes, mas na realidade o Google já estava muito vigilante." Uma razão que explica porque alguns críticos observam taxas de fraude tão elevadas é que algumas buscas de palavras altamente disputadas pelos anunciantes sofrem ataques em momentos distintos, enquanto, em média, o Google afirma corretamente que a ameaça desses ataques é mínima. A Click Forensics, empresa que fornece a anunciantes serviços de detecção de fraudes, estima que, na indústria, cerca de 14% de todos os cliques feitos em propagandas online no segundo semestre de 2006 foram suspeitos e não deveriam ser cobrados dos anunciantes. Ghosemajumder reconhece que os anunciantes, que recebem dados detalhados do Google sobre os resultados de uma campanha publicitária, podem sofrer períodos onde metade de todos os cliques são inválidos, e outros com taxa de cliques indevidos mínima.