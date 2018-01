Google diz que não vai substituir rádio ou televisão O Google agiu para reassegurar as empresas de mídia eletrônica convencional de que não está invadindo seu território, depois de anunciar dois grandes acordos que ampliam sua participação no setor de publicidade. "O Google é um novo fenômeno. Não substitui o rádio ou a televisão", disse o presidente-executivo da empresa, Eric Schmidt, aos participantes da conferência anual da National Association of Broadcasters (NAB 2007). No final de semana, o líder das buscas na Web anunciou acordo plurianual de vendas de publicidade com a maior rede de rádio norte-americana, a Clear Chanel Radio. O anúncio surgiu apenas alguns dias depois que o Google anunciou a aquisição da rede de publicidade online DoubleClick, deixando para trás outros interessados em comprá-la, como a Microsoft e o Yahoo. "Parece-me que o Google tem um negócio de publicidade capaz de reforçar o sucesso do rádio e da televisão em todo o mundo", disse Schmidt. A Clear Channel anunciou que havia fechado acordo para que o Google vendesse porção garantida dos comerciais de 30 segundos disponíveis em suas 675 estações, localizadas em importantes mercados norte-americanos, em um esforço para expandir o universo de compradores de publicidade local aos usuários do sistema Google de compra de anúncios. O Google também havia anunciado anteriormente acordo semelhante para a venda de comerciais nas estações da rede de TV via satélite EchoStar, que chega a 13 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. Schmidt disse que ao que parece a publicidade em rádio e televisão tem estado estagnada em termos de crescimento de receita. "Se nossa tecnologia for capaz de atrair mais anunciantes ao rádio, creio que isso seria bom", disse. O sistema de publicidade vinculada a resultados de busca na Web criado pelo Google mudou completamente a eficiência da publicidade online. "Os anunciantes querem eficiência, mensurabilidade, capacidade de direcionamento específicos de anúncios", disse Schmidt. "As ferramentas que o Google vem desenvolvendo são simplesmente melhores do que as gerações anteriores de tecnologia", defendeu.