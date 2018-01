Google diz que processo da Viacom não prejudicará YouTube O Google está confiante de que respeita os direitos legais dos detentores de copyright, e não deixará que um processo de US$ 1 bilhão da Viacom impeça a companhia e seu site YouTube de distribuir vídeos, disse o líder de buscas na internet nesta terça-feira. O porta-voz da empresa Ricardo Reyes afirmou em um comunicado via e-mail que "não recebeu o processo, mas está confiante de que o YouTube respeita os direitos legais dos detentores de direitos autorais e acredita que os tribunais vão concordar com isso". "Certamente nós não vamos deixar que este processo se torne um problema para o crescimento contínuo e a forte performance do YouTube", afirmou no comunicado.