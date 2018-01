Google diz ter resolvido problema e Gmail volta ao ar

O Google afirmou que resolveu o problema que tirou do ar seu serviço de email, o Gmail, que afetou a maioria de seus usuários no mundo nesta terça-feira.

Na página Painel de Status, um site que fornece informações sobre o desempenho dos serviços do Google, há a indicação de que uma falha afetando a maioria de seus usuários foi detectada às 16h53hrs (horário de Brasília) nos serviços de email e técnicos estariam trabalhando para solucioná-la.

Quase duas horas depois, o Google afirmou que o serviço estava novamente disponível.

A empresa afirmou por meio de sua assessoria de imprensa no Brasil que "no momento, os esforços do Google foram para restabelecer os serviços para todos os usuários - o que já deve ter ocorrido."

"A empresa está investigando as causas do problema e divulgará mais informações assim que tiver concluído essa apuração", prossegue o comunicado.

Falhas

Alguns usuários haviam detectado problemas com o Gmail na segunda-feira, mas não se sabe se estes são relacionados com a falha desta terça-feira.

Um artigo publicado no início da madrugada desta terça no jornal americano Washington Post alertava para o problema.

Leitores do jornal de diversos Estados do país e nações europeias também disseram não conseguir acessar o email.

A última grande falha no sistema do Gmail ocorreu em maio, prejudicando milhões de usuários em todo o mundo.

Outra falha havia ocorrido em fevereiro, tirando o serviço do ar por várias horas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.