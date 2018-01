Google Docs permite trabalhar online e offline O Google Documents (Gdocs), que pode ser acessado no endereço http://docs.google.com, é o mais conhecido dos programas online. Não é tão sofisticado quanto o pacote da Adobe, mas compensa na versatilidade: além de um editor de textos online, tem uma planilha eletrônica (compatível com Excel) e um gerador de apresentações (compatível com PowerPoint). É um ótimo pacote, que roda bem até em computadores mais lentos. E acaba de ficar ainda melhor ao ganhar um recurso que promete revolucionar os programas via internet: o modo offline. Todo software que roda via rede tem uma deficiência crucial. Se não houver acesso à internet, ele não funciona. Para quem tem um notebook, pode ser grave. Está num lugar sem conexão Wi-Fi ou internet via celular? Já era. Quer trabalhar no avião? Não dá. Seu acesso à rede está fora do ar (como aconteceu com os usuários do Speedy, banda larga da Telefônica, na semana passada)? Pode começar a chorar... Esses problemas, que sempre foram o maior obstáculo à popularização dos softwares via internet, acabaram de acabar. Mesmo sendo 100% online, o Gdocs funciona mesmo sem conexão. Como é possível? Primeiro, entre no Gdocs e mude o idioma para inglês – o novo recurso ainda não está disponível na versão em português. É só clicar no link "Configurações" no canto superior direito da tela. Feche o navegador, abra-o e acesse novamente o Gdocs. Aparecerá então o link "Offline". Clique nele para fazer o download de um programinha chamado Google Gears. Instale-o e clique no item "Enable Offline". Pronto: o computador fará automaticamente a sincronização de todos os documentos já armazenados no Gdocs. Leva menos de 5 minutos e, quando terminar, será exibida a mensagem "OK". Na área de trabalho (desktop), surgirá um novo ícone, um atalho para o Gdocs. Ao clicar sobre ele, o navegador abrirá e dará acesso a todos os seus documentos online – mesmo que não haja conexão à internet. Faça o teste. Funciona mesmo! É o melhor dos mundos: todas as vantagens de um programa online, com a garantia de um offline. Pode parecer mágica, mas é só tecnologia. O Google salva cópias dos documentos no disco rígido do seu PC. Eles podem ser abertos e editados offline e, quando o PC for conectado à rede, o Google atualiza os documentos online com as alterações feitas. Toda essa ginástica é automática, ou seja, você nem percebe que está acontecendo. E tem sempre – online ou offline – seus documentos à mão. O único porém é que, no modo offline, só é possível editar textos - os demais documentos, planilhas e apresentações só podem ser lidos (para editá-los, é preciso estar online). Mas o Google planeja estender a novidade para todos os tipos de documento. Nos testes, a sincronização funcionou bem com os navegadores Internet Explorer 7 e Firefox 2. Com o novo Firefox 3, houve problemas intermitentes. Mas já saiu uma correção que promete eliminar o problema. O Firefox tem um complemento que torna ainda melhor o uso dos programas online. É a "extensão" Gdocs Bar, que permite copiar partes de sites da web (como o trecho de um texto, por exemplo) e salvá-los diretamente, com apenas um clique, na sua conta do Google Documents. Muito prático, mas por enquanto não roda no Firefox 3. Pena.