Google é a marca de maior valor, diz estudo Segundo um levantamento feito pela consultoria Millward Brown, a pedido do jornal Financial Times, a empresa de buscas Google foi eleita a mais valiosa do mundo em 2006. Neste ano, a gigante de internet ficou à frente de empresas como General Eletric (GE), Microsoft e Coca-Cola, alcançando um valor de US$ 66,3 bilhões para sua marca. Segundo a Millward Brown, a marca Google cresceu 77% no último ano, na comparação com o valor da marca em 2005. A GE, que ficou na segunda posição, teve valorização positiva de 11%, valendo US$ 61,8 bilhões; a Microsoft perdeu valor e sua marca vale hoje US$ 54,9 bilhões. A Coca-cola, quarta colocada, tem uma marca no valor de US$ 44,1 bilhões. Entre as empresas de tecnologia, outro destaque vai para a Apple, que obteve a 16ª posição no ranking de marcas, com 55% de valorização e valor final de mercado de US$ 24,7 bilhões.