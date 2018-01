Google e Earthlink criarão rede Wi-Fi gratuita em São Francisco O Google e a Earthlink construirão uma rede de acesso à internet sem fio e gratuita que cobrirá toda a cidade de São Francisco. Um comitê da prefeitura de São Francisco escolheu na quarta-feira a equipe formada pelo Google e o provedor de acesso Earthlink para realizar o ambicioso projeto, que permitirá o acesso à internet em parques, casas, escritórios e restaurantes da cidade. O Google e o Earthlink competiam com seis rivais de peso, entre eles o grupo formado pela Cisco, IBM e SeaKay e a MetroFi, que já oferece o sistema Wi-Fi gratuito e pago em Cupertino e Sunnyvale, no Vale do Silício, ao sul de São Francisco. Com esta escolha, a cidade opta por fornecedores conhecidos e com grandes recursos financeiros. Os equipamentos fornecidos serão da Motorola e da Tropos Networks. A EarthLink também foi a empresa escolhida para montar uma rede Wi-Fi municipal na cidade de Philadelphia, e também na cidade de Milpitas, que também fica no Vale do Silício. Gavin Newsom, o prefeito da cidade, mantém uma relação estreita com os fundadores do Google, e até mesmo voou com eles no avião particular da empresa para a Califórnia quando terminou o Fórum Econômico Mundial de Davos (Suíça), de que participou. No entanto, Chris Vein, diretor do departamento de Tecnologia da prefeitura de São Francisco, se apressou em negar que estas boas relações tenham algo a ver com a decisão tomada por sua equipe. Pacotes A proposta dos dois gigantes da internet inclui acesso básico de graça à rede a uma velocidade de 300 Kb/s(quilobytes por segundo), que incluiria anúncios de empresas locais, e um serviço mais rápido, a um custo mensal de US$ 20. O Google, com sede em Mountain View (Califórnia) e a Earthlink, de Atlanta (Geórgia), competiam entre si até que decidiram unir suas forças no começo do ano. A notícia de que o Google poderia construir esta rede deu asas às suposições sobre os planos da companhia para estender ainda mais seus domínios e entrar em um negócio que, até bem pouco tempo, era totalmente alheio a ela. A prefeitura de Mountain View aprovou em novembro um plano para que o Google forneça acesso gratuito aos cerca de 70 mil moradores da cidade, no centro do Vale do Silício. O Google patrocina outros dois lugares de acesso Wi-Fi gratuitos no centro de São Francisco. A Earthlink pagará a maior parte dos aproximadamente US$ 12 milhões necessários à construção e manutenção da rede nos próximos dez anos, mas provavelmente recuperará esta quantia com o serviço pago. "São Francisco é uma das cidades mais progressistas do mundo, e nossos esforços combinados (...) expandirão as possibilidades do que uma rede móvel pode fazer pelos moradores, negócios, Governo municipal e visitantes", disse Donald Berryman, vice-presidente da Earthlink, no blog da empresa. Um obstáculo ao sonho de internet universal em São Francisco é que a cidade, de 750 mil habitantes, tem muitos vales, colinas e edifícios altos. O prefeito Newsom anunciou no ano passado seus planos para transformar a cidade na pioneira no acesso universal à internet sem fio. "Trata-se de um direito fundamental de todos os cidadãos", comentou Newsom. São Francisco segue os passos da Filadélfia, uma das primeiras cidades que se propôs a criar uma extensa rede que chegasse a todos os cantos da cidade.