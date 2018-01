Google é eleito empregador ideal por estudantes europeus O Google surgiu em primeiro lugar em uma pesquisa sobre empregadores ideais conduzida entre estudantes de engenharia e tecnologia da informação de toda a Europa, publicada na segunda-feira. Cerca de 17% dos 8,1 mil alunos entrevistados em 11 universidades européias de janeiro a abril deste ano indicaram o Google como lugar de seus sonhos para um emprego. O grupo sueco de pesquisa Universum, que vem pesquisando junto aos universitários europeus sobre suas ambições de emprego desde 1995, disse que isso representa um resultado espetacular para o Google. A empresa só surgiu no ranking este ano e já derrubou a IBM do primeiro posto entre as 130 companhias que a Universum pede que os universitários classifiquem em ordem de preferência para empregos. O serviço de busca na Internet foi acrescentado à lista este ano devido à freqüência com que foi mencionado pelos universitários nas listas de "outros" empregos ideais que faziam parte do levantamento da Universum em 2006. O Google só começou a recrutar funcionários e estagiários entre os estudantes de tecnologia europeus no ano passado, em base regular. O segundo lugar no ranking ficou com a montadora de carros esportivos Porsche, que subiu em duas posições ante o ano anterior, enquanto a concorrente Ferrari ganhava três posições e chegava ao terceiro posto. IBM e Airbus completavam os cinco primeiros.