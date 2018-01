Google e Matsushita se unem para lançar TV com internet

A fabricante japonesa de eletrônicos Matsushita está trabalhando em conjunto com o Google para desenvolver televisões capazes de exibir conteúdo de Internet, como vídeos e fotos. As TVs, que devem ser lançadas na América do Norte até o final de março, permitirão aos usuários acessar diretamente vídeos pelo YouTube, um site de compartilhamento de vídeos do Google, e ver álbuns do Picasa, um serviço de compartilhamento de fotos do Google, afirmou a Panasonic, unidade da Matsushita, na segunda-feira. A empresa japonesa disse que ainda não determinou uma data para o lançamento global do produto. "A cooperação da Panasonic com o YouTube e Picasa exemplifica nosso compromisso em conduzir a evolução natural da Internet e estendê-la para a televisão de alta definição", apontou o vice-presidente de eletrônicos da Panasonic, Merwan Mereby, em comunicado.O contrato com o Google não é exclusivo, afirmou o porta-voz da empresa, Akira Kadota. No final do ano passado, a Matsushita, maior fabricante mundial de TVs de plasma, afirmou que irá tomar o controle de uma joint-venture voltada para as telas de cristal líquido e que pode montar um nova fábrica, marcando uma grande mudança em sua estratégia para o mercado de TVs de telas planas. Até agora, a Matsushita investiu agressivamente em telas de plasma, acreditando ser esta a tecnologia com o melhor custo-benefício para TVs com telas maiores que 37 polegadas, enquanto deixa os painéis de LCD para televisores menores. Recorde A Matsushita apresentou há pouco tempo uma TV de plasma de 150 polegadas, superando a companhia Panasonic que até então era dona da maior televisão do mundo, com 103 polegadas.