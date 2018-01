Google e Microsoft brigam nas buscas móveis Se na internet a Google a Microsoft optaram por cooperar na indexação de sites, na telinha dos celulares a história é bem diferente: as duas empresas estão fechando acordos com operadoras de telefonia celular para que suas tecnologias sejam utilizadas nos aparelhos móveis na busca de informações. Nesta quarta, as duas companhias anunciaram acordos em separado nesse sentido. A Google fechou um acordo com a asiática 3mobile, para embutir seu software nos aparelhos da operadora, visando facilitar a vida do usuário móvel de internet. A Microsoft por sua, vez, firmou acordo semelhante com a norte-americana Sprint Nextel. A rede 3mobile, com sede em Hong Kong, afirmou que a parceria com a Google é o desenvolvimento mais significativo para sua rede de terceira geração desde seu lançamento, três anos atrás. Diversidade A 3mobile, por sua vez, tem amarrado diversos acordos com empresas norte-americanas na área de internet móvel. Neste ano, a empresa já firmou acordos com o portal Yahoo, para colocar o mensageiro instantâneo Yahoo Messenger nos celulares. Em março, firmou acordo com a Microsoft, para embutir também o MSN Messenger nos aparelhos; e, mais recentemente, firmou acordo com a Skype (que pertence ao site de leilões eBay) para colocar o popular software de voz sobre IP em telefones celulares. Publicidade No caso do acordo Microsoft-Sprint, as duas empresas irão dividir as receitas relacionadas com a exibição de publicidade associada às buscas que serão feitas no mecanismo Windows Live Search.