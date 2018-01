Google e Nokia fazem parceria em dispositivo móvel A finlandesa Nokia e a gigante de buscas na internet Google devem anunciar nesta terça feira um novo dispositivo móvel com funcionalidades avançadas de comunicação. O aparelho deve reunir funções de acesso móvel a dados e ainda será capaz de realizar ligações de voz sobre IP (VoIP) usando o programa Google Talk. A informação foi divulgada na semana passada pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal. O aparelho deve custar cerca de US$ 390 e funcionará em ambientes com redes Wi-Fi, e seu design deve lembrar o Nokia 770, uma espécie de mini PC dedicado lançado pela fabricante de celulares e dedicado à leitura de e-mails e navegação na Web. Ainda não é certo se o aparelho será capaz de tocar vídeo e músicas, mas não está descartada a hipótese de que ele possa gerenciar vários tipos diferentes de mídias. Se tiver as mesmas dimensões do Nokia 770, o aparelho terá uma tela de 6 polegadas de diagonal e será sensível ao toque. A parceria com o Google também é um sinal de aproximação da fabricante com a área de software e serviços e uma forma de fortalecer a oferta de dispositivos inteligentes além dos aparelhos celulares.