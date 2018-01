Google é uma das melhores empresas para se trabalhar A gigante de buscas Google é uma das melhores empresas para se trabalhar nos EUA, segundo afirmou levantamento anual realizado pela revista Fortune. A empresa é conhecida por oferecer uma série de comodidades para seus funcionários, como lavanderia, spa com piscina, restaurantes no local de trabalho, médicos e facilidades como acesso a jogos em horário de trabalho, para relaxar os funcionários, além da permissão para levar animais de estimação para o escritório. Não por acaso, o Googleplex, nome dado à sede da empresa em Mountain View, na Califórnia, é um dos lugares mais concorridos no mercado de internet norte-americano. Para se ter uma idéia do que é trabalhar no escritório central da empresa, vale uma visita ao especial feito pela revista Time, na internet, que mostra detalhes do dia-a-dia com imagens das regalias dadas aos funcionários da companhia. O ranking da revista Fortune está na sua décima edição e foi feito com base nas respostas de 105 mil funcionários de 446 empresas dos EUA.