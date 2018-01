Google e Verizon estariam a ponto de fechar acordo, diz jornal

O Google está a ponto de fechar um acordo com a operadora de telefonia celular Verizon, a segunda maior dos Estados Unidos, que o transformaria no site de busca padrão nos telefones desta última companhia, informou o jornal The Wall Street Journal. O periódico informa que as companhias dividiriam a receita gerada com publicidade. O Google obtém a maior parte de seu lucro graças aos anúncios que publica junto aos resultados das buscas que seus usuários fazem na web. O Wall Street Journal acrescentou que ainda há algumas divergências entre as empresas, já que o Google quer reter parte da informação das buscas na internet realizadas pelos usuários da Verizon a partir de seus telefones, mas a operadora se recusa a aceitar isso. O acordo representaria um grande passo para o Google na área de telefonia celular, na qual o site de buscas está tentando aumentar sua presença. Nos próximos meses, o Google deve lançar um telefone celular operado pela T-Mobile e fabricado pela HTC que usará o software Android da companhia e que, segundo os analistas, poderia se tornar um sério concorrente do popular iPhone da Apple.