Google Earth é ameaça à segurança nacional, diz Exército da Índia O Google Earth representa uma ameaça à segurança nacional da Índia, afirmou hoje o comandante-em-chefe do Exército do país asiático, general J.J. Singh. Segundo a agência local de notícias "Ians", o general Singh afirmou hoje que as imagens do programa oferecido pelo Google "até certo ponto, são perigosas para a segurança nacional". Algumas mostram bases militares estratégicas localizadas no norte da Índia, o que pode dar vantagens a grupos que não tenham seus próprios satélites de defesa, afirmou o general. "Isto é igualmente perigoso para todos os países. Teremos que tratar a questão de forma conjunta", afirmou. O Google Earth é um programa que permite aos internautas observar cidades e regiões de cima, como se estivessem operando um satélite. Singh fez as afirmações durante a conferência sobre "Comunicações na Área de Batalha Tática", que também teve a participação do ministro da Defesa da Índia, Pranab Mukherjee. As declarações de Singh fazem referência aos grupos guerrilheiros que lutam pela independência da Caxemira ou sua anexação ao Paquistão, que controla outra parte da região. Mas a Índia também sofre a ameaça de outros grupos violentos, como os maoístas, conhecidos no país como naxalitas, que atuam em vários estados, sobretudo do sul e do leste, e os rebeldes independentistas do nordeste.