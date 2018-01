Google Earth flagra dirigível entre cartões postais de São Paulo Navegar pela ferramenta Google Earth, que permite visualizar localidades de todo o mundo através de fotos de satélite, pode resultar em algumas surpresas. Uma delas é a da imagem acima, que mostra um dirigível entre dois dos mais famosos edifícios do centro de São Paulo: o Copan e o antigo Hilton Hotel, ambos na avenida Ipiranga. Na foto do satélite, a forma ogival do dirigível - que sobrevoa a cidade fazendo propaganda da marca de pneus Goodyear e gera algumas imagens para transmissões de TVs - aparece exatamente sobre a avenida, compondo um quadro de formas geométricas com o sinuoso edifício projetado por Oscar Niemeyer e a torre cilíndrica que já foi sede de um dos mais importantes hotéis da cidade, atualmente vazio. Na imagem abaixo, captada pelo fotógrafo do Estado Renato Luiz Ferreira, é possível ver por outro ângulo o mesmo dirigível se aproximando dos edifícios. Renato Luiz Ferreira/AE Em registro de 23 de março de 2006, o mesmo dirigível próximo aos edifícios Leia também: Toda a sua vida, dentro de um mapa 3D Uma São Paulo mais digital e sem-fio Mapa põe Prefeitura na era digital Mapa põe Prefeitura na era digital Google Earth