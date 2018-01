Google Earth supera população brasileira em downloads

O programa de mapas e simulação do globo terrestre Google Earth já superou a população do Brasil em número de downloads, sendo baixado por mais de 200 milhões de vezes por usuários de todo o mundo. O País foi usado a título de comparação em relação aos países mais populosos do mundo (considerando uma base de 188 milhões de pessoas) pelo chefe de tecnologia da ferramenta na empresa de buscas Google, Michael Jones, durante uma conferência realizada em Berkeley nesta última terça-feira, dia 5 de junho. Jones destacou ainda que o Google Earth (que pode ser baixado gratuitamente na internet, neste link ) já superou também o sistema operacional Windows XP, da Microsoft. A cifra, claro, só diz respeito ao número de vezes que o software foi baixado e não o número de usuários ativos do programa. O Google Earth também se tornou popular entre os desenvolvedores de aplicativos ao servir de base para outros programas interativos e camadas adicionais de conteúdo.