Google Earth tem nova versão e imagens mais detalhadas A ferramenta Google Earth ganhou uma nova versão, a 4, que traz novos recursos interativos de sobreposição de informações e atualiza imagens de várias cidades do mundo e também no Brasil. O programa também ganhou mais arquivos que podem ser incorporados ao aplicativo e que mostram reproduções tridimensionais de edifícios conhecidos ou históricos e que podem ser renderizados, ou seja, ´pintados´ em 3D com cores mais realistas e exibidos na tela do programa. Além disso, conforme a disponibilidade de imagens, é possível ver detalhes com resolução de poucos metros, o que significa que é possível distinguir pessoas andando nas ruas. Nem em todo lugar, claro. A atualização depende da disponibilidade de fotos de satélite mais atuais, o que varia de região para região no planeta. Informações geográficas O novo Google Earth também traz inovações no uso dos chamados arquivos ´kml´, que é o nome dado a extensões do programa que trazem informações detalhadas de estradas, rios e outros detalhes que são mostrados como camadas adicionais às informações do Google Earth.