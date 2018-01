Google Earth terá conteúdo multimídia O programa de mapas Google Earth, que reproduz o relevo terrestre com base em fotos de satélite, permitirá a exibição de conteúdos multimídia relacionados a blogs e projetos ambientais. Estes conteúdos incluirão vídeos, fotografias e blogs de instituições como o Programa para o Meio Ambiente da ONU e o serviço de Parques Nacionais dos EUA. O Google Earth oferecerá imagens por satélite detalhadas de 100 locais que sofreram danos ambientais selecionados pelo Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas, que incluem zonas desflorestadas da Amazônia brasileira, por exemplo, até florestas subsaarianas. O serviço de Parques Nacionais dos EUA contribuirá com fotografias e mais de dez mil mapas de 58 parques, e a Discovery Network acrescentará vídeos com programas de natureza e viagens ao Google Earth. Segundo disse John Hanke, diretor do Google Earth and Maps, o serviço será como "um navegador que permitirá voar ao redor do planeta para descobrir coisas novas sobre a Terra". O programa pode ser baixado gratuitamente pela internet.