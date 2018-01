Google entra em mercado de publicidade na TV nos EUA O Google fechou seu primeiro acordo importante para entrar no negócio de publicidade na televisão com a operadora norte-americana de TV via satélite EchoStar. O acordo promete subverter a maneira pela qual a publicidade televisiva vem sendo medida. A EchoStar Communications e o Google anunciaram na segunda-feira a formação de uma parceria para criar um sistema automatizado de compra, venda, distribuição e avaliação de impacto de comerciais de TV veiculados na rede DISH, da EchoStar, cujos 125 canais têm alcance nacional nos Estados Unidos. O Google, cujo sistema de publicidade vinculada a buscas, com pagamento baseado no número de visitas atraídas por um link publicitário, transformou a publicidade online, planeja trazer a mesma medição à mídia convencional, incluindo rádio, veículos impressos e, a partir de maio, via Google TV Ads. Caval Desai, diretor de administração de produtos do serviços Google TV Ads, disse que o novo serviço permitirá que operadores de redes e compradores de publicidade atinjam audiências da televisão cada vez mais fragmentadas. "Se a sua rede atende a um nicho de mercado, hoje em dia o alcance dela não está sendo mensurado", declarou. Mas analistas setoriais dizem que é provável que o Google encontre resistência no caso dos operadores de TV a cabo de maior porte, como Comcast, Time Warner Cable ou Cox Communications, que guardam zelosamente os dados que seus sistemas de cabos geram sobre os hábitos de televisão dos assinantes, vendo-os como as jóias da coroa daquilo que vendem aos seus anunciantes. O Google terá também de enfrentar a concorrência da Nielsen Media Research --a empresa de mensuração de audiência cujo nome se tornou sinônimo de medição televisiva nos Estados Unidos-- e de empresas iniciantes que estão em rápida ascensão, como a Spot Runner. Esta última é apoiada pelos grupos publicitários WPP e Interpublic e pela rede de TV CBS. Disputa Em jogo está o mercado norte-americano de publicidade na TV, cujo movimento anual atinge os US$ 70 bilhões e continua a ser, de longe, o destino preferencial das verbas de marketing das grandes marcas. Uma vez estabelecida nos EUA, a Google TV Ads planeja se expandir internacionalmente, afirmam representantes da companhia, sem dar mais detalhes. O sistema de compra de anúncios de TV do Google aproveita-se dos dois sentidos de transmissão de sinais que muitos dos 13,1 milhões de clientes da EchoStar têm instalados em suas casas e que registram quais programas estão sendo assistidos. Com o sistema do Google, os anunciantes podem localizar espaços disponíveis na grade de programação e transmitir seus vídeos publicitários, além de acompanhá-los em seguida. O sistema permite que os anunciantes marquem públicos específicos, segmentando-os por localização geográfica ou por grupos demográficos, disseram representantes das empresas. Mike Kelly, vice-presidente de propaganda da EchoStar, informou que sua empresa permitirá o Google vender de 2 a 10 minutos de anúncios por hora em sua rede de canais. Normalmente, até 12 minutos de anúncios são exibidos por hora. Os testes ao vivo do sistema do Google devem começar em maio, acrescentou.