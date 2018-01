Google entra no mercado de telefonia celular

O Google anunciou nesta segunda-feira, 5, que está desenvolvendo um software livre para celulares, confirmando os antigos rumores sobre a inclinação da líder de buscas na internet no mercado móvel. A intenção é vender publicidade e serviços a pessoas que não estão na frente do computador. A declaração termina com meses e meses de especulação sobre as ambições da companhia com sede em Mountain View. Mas o primeiro telefone equipado com o pacote de softwares do Google só chegará ao mercado no segundo semestre de 2008. O Google não produzirá os celulares nem planeja estampar a marca nos aparelhos. Em vez disso, trabalhará em conjunto com quatro fabricantes de celulares que concordaram em ter seus softwares nos aparelhos. Consumidores terão de comprar novos celulares porque os programas não serão compatíveis com os aparelhos atuais. Engenheiros trabalham no desenvolvimento dos softwares há três anos, em uma empresa do Vale do Silício comprada pelo Google em 2005, a Android Inc. "Vamos trazer a internet para os celulares de uma forma muito legal", promete Andy Rubin, co-fundador da Android e hoje diretor do Google para plataformas móveis. O sistema também será baseado em códigos que poderão ser distribuídos livremente entre programadores. Assim, o Google espera encorajar desenvolvedores a criar novos aplicativos e melhorias aos softwares que podem atrair ainda mais usuários para os smartphones. "É um tiro que será ouvido ao redor do mundo, mas é só o primeiro tiro que será dado nas próximas batalhas pelo mundo da internet móvel", afirma o vice-presidente da empresa de pesquisas Jupiter Research, Michael Gartenberg. Tanto é que Motorola, Samsung, HTC e LG concordaram em usar softwares do Google em alguns de seus aparelhos. Tanto a Motorola como a Samsung já utilizam o Windows Mobile, da Microsoft, em alguns celulares. Alguns detalhes de funcionalidades, como preço e quantidade de telefones que estarão no mercado, ainda não foram divulgados pelo Google.