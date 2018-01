Google envia vírus acidentalmente para usuários de forum Programadores responsáveis pelo blog de desenvolvimento do serviço Google Vídeo enviaram, acidentalmente, uma mensagem contendo o vírus Kama Sutra para uma lista de usuários que acompanham o desenvolvimento do serviço da Google num fórum. O time de desenvolvedores pediu desculpas aos usuários da lista pelos inconvenientes causados. O vírus W32/Kapser.A@mm, popularmente conhecido como Kama Sutra, é do tipo worm, e começou a se propagar no início deste ano, como um anexo a mensagens de e-mail prometendo ao incauto internauta materiais de conteúdo sexual, com referência ao antigo livro de posições sexuais Kama Sutra e que infectava o micro do usuário quando era aberto. Como é um vírus conhecido, o Kama Sutra é detectado por praticamente todos os programas antivírus atuais.