Google estende vídeo online com acordo com BSkyB A TV britânica via satélite BSkyB informou nesta quarta-feira, dia 6, que se unirá ao Google para organizar a busca, a propaganda e as funcionalidades de vídeo do serviço de banda larga do site. A Sky afirmou que lançará um site de conteúdo de vídeo gerado pelo usuário, seu próprio serviço de e-mail e portal de busca. A receita gerada por cliques feitos através de links de propaganda será dividida entre as duas empresas. Outros termos financeiros do acordo não foram divulgados. O site de conteúdo de vídeo gerado pelo usuário será um rival do YouTube, que o Google recentemente comprou por 1,65 bilhão de dólares. A BSkyB acrescentou que também estuda o lançamento de um produto que possibilite a usuários fazer ligações pela internet -- semelhante ao oferecido pelo programa de VoIP Skype. "O Google está comprometido em dar às pessoas poder para explorar, criar e se comunicar. A aliança de hoje com a Sky une duas das mais inovadoras empresas de mídia e tecnologia do mundo", disse o chairman e presidente-executivo do Google, Eric Schmidt.