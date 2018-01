Google estréia o Gbuy, sistema de pagamentos online O gigante de buscas Google começa a avaliar nesta semana o Gbuy, seu novo serviço online de pagamentos, que deve ser usado em serviços de leilões e de comércio eletrônico. O funcionamento é parecido com o PayPal do eBay, que converte valores em créditos que podem ser usados em leilões e também em sistemas de micropagamentos (para compras por meio de celulares, por exemplo). O serviço também poderia ser usado para armazenar dados bancários dos usuários, de forma que os internautas não precisassem preencher seus dados bancários em sites filiados ao serviço, a exemplo do que o concorrente Yahoo Wallet fornece o mercado norte-americano.