Google estréia repositório para projetos de código aberto O Google está expandindo seu apoio ao movimento de código aberto e, para tanto, irá oferecer espaço de armazenamento, em seus servidores, para que desenvolvedores possam hospedar projetos em andamento. No chamado Google Code, será possível guardar os códigos dos aplicativos, o serviço do Google permitirá criar listas de discussão para a troca de informações e a correção de falhas nos aplicativos. Para usar o espaço do Google, será preciso usar o software de armazenamento Subversion. A idéia da gigante de buscas é criar uma proximidade com as comunidades de programadores envolvidas na criação de soluções open-source. Atualmente, estes desenvolvedores utilizam o site SourceForge.net, que já armazena mais de 100 mil projetos de código aberto.